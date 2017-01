"Il Boss dei Pre18esimi", il fenomeno del Web diventa docu-reality

Star per un giorno, ancor prima di compiere 18 anni. Mercoledì 16 marzo alle 23.30 su La5 arriva " Il Boss dei Pre18esimi ", prodotto e ideato dalla DueB Produzioni di Luna Berlusconi . Il docu-reality è incentrato sul fenomeno virale, tutto made in Sud , dei video girati prima di festeggiare in grande stile la maggiore età. A guidare gli spettatori ci pensa Gianni Muscolino , fotografo e guru del genere.

"Vogliono sentirsi importanti, vogliono divertirsi. Ma solo pochi in realtà sognano di lavorare nel mondo dello spettacolo - racconta l'autore Gianni Tramontano - Marco, l'unico protagonista maschio, ad esempio vuole fare il pilota non il modello. Adesso però vuole divertirsi e vivere da protagonista, da star per un giorno e vuole un ricordo da far vedere ai propri figli e nipoti". "Ai ragazzi interessa solo festeggiare con sfarzo la maggiore età", sottolinea Luna Berlusconi.

Il fenomeno sociale è nato sul Web ed è stato anche al centro di attacchi, spesso feroci. Il docu-reality di La5 lo racconta attraverso le storie di 5 ragazze e un ragazzo del ceto medio di Catania. Sono le famiglie a regalare loro i video che documentano tutte le fasi che portano all'evento. L'apice è infatti la festa di compleanno per i 18 anni, durante la quale verrà proiettato il filmato. Una vera e propria mini-pellicola che immortala momenti di vita quotidiana dei protagonisti che si regalano un sogno. Tra location da favola, limousine, outfit da star.

Si parte dall'incontro con il fotografo e video-maker (Raimondo Marchese e Davide Musumeci, i più richiesti della zona di Catania e provincia) che firmano l'opera fino all'epilogo del tutto. C'è chi per l'occasione si lancia da un peripendio e chi si fa riprendere in una spa tra idromassaggio e coccole. Il momento più richiesto della giornata per le riprese? L'alba. Il "Boss dei Pre18esimi" torna in replica il venerdì alle 24, sabato alle 14 e la domenica alle 11 per sette appuntamenti.