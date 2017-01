19 febbraio 2015 "Il Bosco", mistero e suspense nel thriller psicologico con Giulia Michelini Nel cast della fiction, in onda su Canale 5 da venerdì 20 per quattro puntate, anche Claudio Gioè e Andrea Sartoretti Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:29 - Al via "Il Bosco", la nuova mini serie di Canale 5 con Giulia Michelini, in onda da venerdì 20 febbraio, alle 21.10, per quattro puntate. Nella cast della fiction, che l'attrice definisce un mistery, anche Claudio Gioè, nei panni dell'ex galeotto Alex Corso, e Andrea Sartoretti, che interpreta l'ispettore Damiani. La serie, prodotta da Taodue, è diretta da Eros Puglielli ed è stata scritta dagli autori de “Il tredicesimo apostolo”.

In questa nuova avventura sul piccolo schermo, la Michelini è Nina Ferrari, una giovane professoressa di psicologia alla ricerca della verità sulla scomparsa di sua madre, avvenuta anni prima. Un percorso nel quale incontrerà e chiederà aiuto ai due uomini, interpretati da Gioè e Sartoretti, colleghi con i quali la Michelini aveva già lavorato in passato.



“Il Bosco è una serie ricca di mistero e suspense, con una trama molto ben scritta”, ha detto l'attrice all'Ansa, confermando la sua apparizione anche a Squadra Antimafia 7, dove vestirà ancora una volta i panni di Rosy Abbate: “Sarò solo in poche scene, quattro o cinque forse. Non la considero una partecipazione", ha detto la Michelini, che intanto promette di tenere il pubblico incollato ai televisori con Il Bosco.