"Il bello delle donne", riapre il salone di bellezza e dei sentimenti

Tutto e pronto per la quarta stagione de "Il bello delle donne... alcuni anni dopo". La famosa serie tv tornerà infatti su Canale 5 per otto puntate tra dicembre e l'inizio del 2017. Come mostrano le prime foto dal set pubblicate da "Tv Sorrisi e Canzoni" ci sono tanti ritorni, a cominciare da Manuela Arcuri, che sarà la proprietaria del salone Jessica Lolli e new entry come la grande Claudia Cardinale che vestirà i panni della parrucchiera Laura.