"I Simpson", puntata 'presidenziale' per le elezioni americane

L’8 novembre gli americani sono chiamati a votare il nuovo Presidente degli Stati Uniti e anche i Simpson rispondono all'appello. Alle ore 14.30 , in anteprima assoluta su Italia 1 , in onda il 21° episodio della 27° stagione dal titolo “ Simprovvisato ”, in cui si fa riferimento all’election day e ai candidati Hillary Clinton e Donald Trump . In seconda serata, invece, maratona speciale " Simpson For President " con a tema la Casa Bianca.

Ad aprire lo speciale l'episodio "Bart al futuro", in cui il piccolo Simpson conosce un capo indiano che gli mostra il futuro attraverso una palla di cristallo: nel 2030 Lisa è il primo Presidente donna degli Stati Uniti e deve far fronte al buco finanziario ereditato dal governo Trump. A seguire "Alla faccia della bandiera”, dove tutta la famiglia Simpson, e poi tutta Springfield, vengono accusate di essere antipatriottiche ed antiamericane a causa di un incidente che ha visto Bart dare il fondoschiena alla bandiera USA.



In onda poi "Due pessimi vicini", celebre puntata dove George Bush padre si trasferisce con la moglie Barbara di fronte a casa Simpson, dando il via ad una vera e propria guerra tra vicini. a chiudere l'episodio "Tra molti Winchester": Springfield nel 2008 finisce sotto i riflettori perché decide di anticipare le primarie presidenziali. Imperdibile la gag telefonica tra Hillary e Bill Clinton, in cui i due ancora litigano a causa del noto scandalo e Bill è costretto a piantare in tutte le case il cartello elettorale di supporto alla moglie.