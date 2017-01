13 febbraio 2015 "I Simpson", i boliviani scendono in piazza contro il cambio di palinsesto e vincono I fan protestavano contro lo spostamento orario dello show: hanno ottenuto quello che volevano e anche di più... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:17 - Più Simpson per i fan boliviani. La protesta di massa contro lo spostamento in palinsesto della serie animata, che nei giorni scorsi ha colorato le strade di La Paz e non solo, ha avuto i suoi frutti: i Simpson tornano nella loro collocazione oraria originale, ma l'emittente Unitel, che trasmette il programma nel Paese sudamericano, ha fatto anche di più, allungando da 45 minuti a due ore la fascia dedicata a Homer e alla sua famiglia.

Un trionfo quello dei cittadini boliviani, scesi in piazza nelle principali città del Paese in più di 2000 per protestare contro la decisione dell'emittente televisiva di spostare la messa in onda de I Simpson. A suon di slogan, urlati brandendo maschere di Homer e Bart, i boliviani hanno vinto la loro battaglia e dal 9 marzo potranno godersi due ore de I Simpson in tv al solito orario. La piazza ha fatto cambiare idea al broadcaster, caso unico nella storia del Paese e forse anche a livello globale. Sul profilo Fcebook ufficiale delle serie animata, intanto, sono comparsi un messaggio e un video di ringraziamento ai fan che hanno partecipato al corteo.