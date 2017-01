"I Simpson", Homer risponderà dal vivo alle domande dei fan

Sorpresa per chi segue una delle famiglie animate più famose della tv, "I Simpson". Durante un episodio in onda negli Usa il 15 maggio, Homer risponderà dal vivo alle domande dei fan. Per la prima volta nella storia di uno show animato, un protagonista bidimensionale avrà uno spazio live. La versione di Homer che interagirà in diretta e commenterà le ultime notizie sarà realizzata usando la tecnologia motion-capture.