"I Simpson" e la profezia su Trump, Bart: "Avere ragione fa schifo"

Essere stati profeti dell'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca non deve aver fatto molto piacere a Matt Groening e soci, creatori dei Simpson. L'esito delle elezioni deve aver lasciato loro l'amaro in bocca. A testimoniarlo è l'apertura del primo episodio in onda dopo l'elezione del tycoon, dove Bart scrive sulla lavagna della sua scuola: "Avere ragione fa schifo".