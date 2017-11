2 agosto 2017 12:14 "I Simpson", diffuse le prime immagini inedite della nuova stagione Torna il cartone americano creato dal fumettista Matt Groening

Sono state diffuse le prime immagini inedite della nuova stagione, la numero 28, dei Simpson, il cartone cult creato dal fumettista Matt Groening nel 1987 e assai amato in Italia. Cosa ci fa Lisa rivestita di armi come se dovesse andare in guerra? E perché Homer, Marge e Bart, durante una notte stellata, si spaventano come se stesse arrivando l'Apocalisse?

La popolare sitcom animata - ambientata in una città immaginaria degli Stati Uniti, Springfield - rappresenta una parodia della società americana e dello stile di vita dei suoi abitanti. Scorretto, irriverente, paradossale, esilarante, il cartone ha appena compiuto i trent'anni di satira raffinata, gag diventate leggenda e personaggi cult. Apparso per la prima volta il 19 aprile 1987, è arrivato in Italia nel 1991 sui canali Mediaset.

Nella nuova edizione dei Simpson bisogna aspettarsi diversi colpi di scena, come peraltro già avvenuto in quella precedente. Nella stagione numero 27, infatti, oltre alle rivelazioni su Marge - la moglie di Homer Simpson - grande spazio è stato dato a Waylord Smithers e al suo coming out. Come aveva spiegato Al Jean, il produttore esecutivo dei Simpson, il devoto assistente del Signor Burns avrebbe reso pubblico il suo orientamento sessuale in un doppio episodio.

Negli ultimi anni, la serie ha sorpreso sempre di più i propri spettatori: durante un episodio in onda negli Stati Uniti il 15 maggio 2016, Homer ha risposto dal vivo alle domande dei fan. Per la prima volta nella storia di uno show animato, un protagonista bidimensionale ha dunque avuto uno spazio live. La versione di Homer che ha interagito in diretta è stata realizzata usando la tecnologia motion-capture.