"I pronipoti", in arrivo il remake del cartoon in versione live-action

La Abc ha affidato la sceneggiatura a Gary Janetti , già autore di diversi episodi de "I Griffin" e della serie televisiva "Will & Grace". Tra i produttori esecutivi, insieme a Jack Rapke e Jackie Levine, spicca il regista Robert Zemeckis , noto per aver diretto - tra gli altri film - "All'inseguimento della pietra verde", la trilogia de " Ritorno al futuro ", "Chi ha incastrato Roger Rabbit", "Cast Away" e " Forrest Gump ".

Il cartone animato, prodotto da Hanna-Barbera, ha debuttato su Abc nel 1962, per poi andare in onda in syndication fino al 1987. Ispiratore di videogames e fumetti, è stato anche ripreso in alcuni film per la televisione ("I pronipoti incontrano gli antenati" nel 1987, con la nota famiglia dei Flintstones, e "Rockin' with Judy Jetson" del 1988).



La famiglia de "I pronipoti" - nella versione originale, "The Jetsons" - risiede a Orbit City ed è capitanata da George Jetson, che lavora in una fabbrica di astronavi di proprietà di Cosmo Spacely. La moglie di George è l'energica casalinga Jane, che tiene a bada anche la figlia teenager e spensierata Judy e il piccolo genietto Elroy. C'è anche la domestica Rosie, un robot fuori serie decisamente obsoleto, e Astro, il cane pasticcione.