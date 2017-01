3 dicembre 2014 "I'm a celeb" mette a nudo le star L'ex cantante di "X Factor" Jake Quickenden mostra il lato B, la showgirl Nadia Forde sfoggia bikini hot: in Inghilterra il reality si fa hot Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:54 - Dalla stella dei reality al cantante di "X Factor": in Gran Bretagna nel reality "I'm a celeb" sono tutti nudi. Il cantante Jake Quickenden dopo le performance canore regala momenti hot mentre si lava nella giungla, la starlette Nadia Forde invece seduce con le curve mozzafiato. Lo spettacolo è assicurato.

Subito dopo l'eliminazione dal talent in Inghilterra, Quickenden si è dato un'altra chance. E' entrato nel reality, a metà tra l'"Isola dei Famosi" e "La Talpa", e ha subito cambiato immagine realizzando un servizio fotografico in cui mostrava il fisico scolpito. Non deve stupire quindi se si fa seguire dalle telecamere che lo immortalano mentre si fa il bagno come mamma l'ha fatto. La Forde invece gioca sul vedo non vedo. In bikini mostra le curve sinuose, soprattutto quando si fa la doccia. Insomma i concorrenti puntano tutto sul lato sexy. Chi la spunterà?