"I have no tits", Victoria Cabello autoironica sul suo seno

"Ho vissuto tre anni da incubo. In un viaggio all’estero ho contratto la malattia di Lyme e ho vissuto un calvario che non auguro a nessuno". Così Victoria Cabello solo alcuni mesi fa aveva raccontato i motivi della sua lunga assenza dal piccolo schermo, durata quasi tre anni. E' stata il primo personaggio pubblico in Italia ad aver sofferto di questa malattia: "Sono sempre una trend setter" ha scherzato dopo esser guarita.



Oggi Victoria è tornata in tv come volto fisso in una trasmissione per bambini ("Aspettando Monchhichi su DeA Junior). Ritornata in video, ecco che i motivi per sorridere non le mancano. E l'ironia che l'ha spesso accompagnata è tornata ad ... esplodere. Non certo come il suo seno però.



"I have no tits" dice il messaggio sulla sua maglietta e il tag "titsgram" unito a quello, tra gli altri, della prosperosa conduttrice radiofonica Marisa Passera, condiscono il post autoironico. Mentre la Cabello però si gusta un panino bio all'avocado e sorride alla vita.