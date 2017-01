"I delitti del lago", al via la mini-serie: Canale 5 si tinge di giallo

Dopo "Il Sospetto 2" e "Scomparsa", arriva su Canale 5 "I Delitti del Lago", serie tv francese, con cui si conclude la saga mandate in onda da Mediaset di genere crime e incentrate sulle persone scomparse. La miniserie sarà in onda in due prime serate domenica 28 e lunedì 29 agosto. La storia è incentrata sulla detective della polizia Criminale Lise Stocker (Barbara Schulz) che torna nella cittadina natale per accudire la madre gravemente malata.