"How I Met Your Mother", in lavorazione lo spin-off della serie cult

La sit-com " How I Met Your Mother " ha chiuso i battenti due anni e mezzo fa, dopo un successo durato nove stagione, ma per i fan della serie tv il 2017 porterà una bella sorpresa. A quanto riporta il sito americano Deadline, infatti, 20th Century Fox Television ha messo in cantiere uno spin-off intitolato " How I Met Your Father " che racconterà la storia d'amore dal punto di vista femminile.

"How I Met Your Father" non avrà gli stessi autori della sit-com originale (Craig Thomas e Carter Bays), che però prenderanno parte al progetto in qualità di produttori esecutivi. La sceneggiatura sarà invece affidata a Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger (creatori di "This Is Us") e avrà un cast nuovo di zecca.



"How I Met Your Mother", stagione dopo stagione, ha raccontato la serie di eventi che hanno portato il protagonista Ted (Josh Radnor) ad incontrare la moglie Tracy (Cristin Milioti). Dopo quasi tre anni sembra concretizzarsi l'idea di una versione femminile della storia, narrato dal punto di vista della mamma. Un primo tentativo era già stato fatto nel 2014, appena dopo la chiusura della sit-com, ma il progetto intitolato "How I Met Your Dad" si era arenato al pilot.