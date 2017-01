"House Party", serata tra amiche per Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

Un grande show , il 14 dicembre in prima serata su Canale 5 , con due protagoniste d'eccezione. Che prima di tutto sono amiche. Maria De Filippi e Sabrina Ferili sono pronte per " House Party ", che nella prima puntata avrà come ospite speciale Patrick Dempsey di " Grey's Anatomy ". La conduttrice e l'attrice a " Tv Sorrisi e Canzoni ", che dedica loro la cover, raccontano: "Siamo vere amiche, così diverse che insieme ci completiamo".

"Nel tempo Sabrina è diventata una di famiglia - racconta Maria -. Mi mette di buon umore, le voglio tanto bene. E' attenta a ogni minimo dettaglio, alle ricorrenze. Mi manda gli sms con i messaggini 'Ti voglio bene', 'Mi manchi'... E' una donna molto fisica, molto romana, ed è proprio questo che mi diverte, lei ti stropiccia, io sto al mio posto...".

Sabrina replica con la sua solita simpatia e serietà: "Maria ha tutto quello che conta in una amicizia, sa custodire un segreto, sa ascoltare, ti aiuta. Al telefono non risponde anche per giorni, poi ti chiama e fa la vaga: 'Ciao, come stai?'...".

Le due progettano di fare una vacanza insieme, anche se gli impegni sono tanti, e un film: "Se fossi capace di recitare lo farei, Sabrina ha fatto tante cose per me...", sottolinea la De Filippi. "Male che ci vada sto film ce lo vediamo io e lei a casa", conclude la Ferilli.

Nella prima puntata di "House Party" ci saranno anche Gianni Morandi, Giorgio Panariello e Francesco Totti. E nelle due puntatae successive le coppie ospiti della casa nello stesso ruolo di Maria e Sabrina saranno Michelle Hunziker e Il Volo e poi Gerry Scotti e Laura Pausini.