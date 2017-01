"House Party", Michelle Hunziker e Il Volo padroni di casa

Domenica 18 dicembre in prima serata su Canale 5 , appuntamento con " House Party ". Dopo l'esordio affidato alla coppia Maria De Filippi-Sabrina Ferilli, a fare gli onori di casa nella seconda puntata ci sono Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il Volo , il fenomenale trio di artisti che ha conquistato le platee di tutto il mondo, insieme alla spumeggiante Michelle Hunziker .

Con Il Volo si spazia dai grandi classici della musica lirica alle canzoni rock e pop, ma non mancano le sorprese e i mash-up insoliti. E anche questa settimana la casa di Canale 5 apre le porte a tantissimi ospiti come Alex Del Piero che improvvisa con il trio di tenori na partitella di calcio/tennis.



Nel salotto di "House Party" anche Giancarlo Giannini, Vicenzo Salemme, Alessandro Siani, Salvatore Esposito e Enzo Iacchetti. Spazio alla musica con i tre tenori che duettano con la voce più rock d'Italia: Gianna Nannini. In studio anche Benji e Fede che cantano con la voce soul jazz di Mario Biondi e la talentuosa pianista Shary Noioso. Ad attendere gli ospiti nel backstage ci sono invece le divertenti gag degli attori Dino Abbrescia e Massimo Bagnato.