"House Party", esordio boom per Maria De Filippi

SODDISFATTO IL DIRETTORE DI CANALE 5Giancarlo Scheri, direttore Canale 5, è soddisfatto: "Ieri sera abbiamo assistito a uno show incredibile, un vero e proprio evento, come raramente se ne vedono in televisione. Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono state padrone di casa superbe, vulcaniche, istrioniche. Con il loro grande talento si sono messe in gioco come non mai, riuscendo a coinvolgere ospiti che non calcano spesso le platee televisive, personaggi del calibro di Patrick Dempsey, Roberto Saviano, Francesco De Gregori, Francesco Totti, Gianni Morandi, Fiorella Mannoia. Lo spettacolo è stato un alternarsi di grandi esibizioni, divertimento, emozioni, suggestioni. Una serata così non poteva che avere numeri strabilianti: una platea immensa ha seguito questo show dal sapore internazionale, modernissimo, unico. E il successo di ieri sera è per Canale 5 il culmine di un 2016 fortunatissimo e vincente".