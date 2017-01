3 aprile 2015 "House of Cards", la serie va avanti e incassa l'appoggio di Obama La quarta stagione confermata per il 2016 e il presidente degli Stati Uniti festeggia imitando il protagonista Tweet google 0 Invia ad un amico

12:42 - Continua la scalata al potere di "House of Cards", che dopo aver conquistato Bill Clinton adesso ha incassato il sostegno di Barack Obama. La quarta stagione è stata confermata per il 2016 ed ha avuto anche la benedizione del presidente degli Stati Uniti. "Ciao a tutti. Questo non è Frank Underwood. E' Barack Obama. Buon pesce d'aprile. Frank ha imparato da me" ha scherzato, imitando l'accento del protagonista.

Non è la prima volta che Francis Underwood, interpretato da Kevin Spacey, arriva ai piani alti del potere. Lo scorso agosto era stato infatti protagonista di un video insieme ad Hillary Clinton, in occasione del compleanno dell'ex presidente che è un grande fan della serie. Recentemente era invece riuscito a scattare un selfie di nascosto sul tappeto rosso, insieme al riservatissimo Carlo d'Inghilterra.



E con ben due presidenti e un principe dalla sua parte, "House of Cards" non poteva che diventare un cult. Forte dei successi delle prime tre stagioni, Netflix ha infatti annunciato ufficialmente che la quarta arriverà nel 2016.



Al suo esordio, nel 2013, "House of Cards" si portò a casa tre Emmy, incluso il riconoscimento per la miglior regia andato a David Fincher. Negli anni successivi i protagonisti Kevin Spacey e Robin Wright hanno conquistato un Golden Globe a testa, per i ruoli di Frank e Claire. Nella serie interpretano una coppia di potenti manovratori, che vivono all'ombra della Casa Bianca e decidono da dietro le quinte le sorti del Paese.