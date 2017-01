"House of Cards", il ritratto di Kevin Spacey nella galleria presidenziale

" House of Cards " ha inaugurato la quarta stagione in grande stile. Il protagonista Kevin Spacey è arrivato alla National Portrait Gallery di Washington a bordo di una limousine nera, molto simile a quella utilizzata dal presidente degli Stati Uniti. L'attore, calato nei panni dello spietato personaggio Francis Underwood, ha poi mostrato pubblicamente un proprio ritratto in stile presidenziale firmato da Jonathan Yeo.

All'evento hanno preso parte i media e tanti personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche il consigliere presidenziale Valerie Jarrett.



"House of Cards" ha sempre giocato sulla meta-televisione, uscendo dal mondo del piccolo schermo per far muovere il personaggio interpretato da Spacey in contesti reali. Frank Underwood era infatti riuscire a rubare un selfie al Principe Carlo d'Inghilterra e aveva fatto gli auguri a Bill Clinton con uno sketch in coppia con l'ex first lady (e attuale candidata alle presidenziali) Hillary Clinton.