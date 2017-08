"Hot & Bothered", Eva Longoria star di una telenovela tutta da ridere

Oltre a non conoscere nemmeno una parola di spagnolo, Ana deve fronteggiare un cast stravagante, di cui fanno parte l'ex protagonista Isabela Santamaria (Alex Meneses), gelosa di lei, retrocessa in un ruolo più marginale per non essere più tanto giovane, un eccentrico attore omosessuale, Gael Garnica (Jose Moreno Brooks) e Rodrigo Suarez (Amaury Nolasco).



Come se non bastasse, quando Ana contatta la redazione per chiedere che venga inserito un nuovo protagonista - specificando che Enrique Iglesias sarebbe perfetto per il ruolo - il nuovo direttore di rete opta per un inserimento più altisonante... l'ex-marito della star. Questo sconvolgerà non poco gli equilibri di tutto lo staff!