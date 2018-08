"Homeland", la serie tv arriva per la prima volta in chiaro sul canale 20

"Homeland" è una delle serie tv più amate degli ultimi anni, diventata in breve un cult del piccolo schermo. Arriva per la prima volta in chiaro sul canale 20. La rete targata Mediaset, manda in onda le prime cinque stagioni in prima serata a partire da domenica 26 agosto. Lo spy-drama targato Showtime si basa sul serial israeliano "Hatufim" e vanta nel cast nomi hollywodiani come Claire Danes ("Romeo+Giulietta") e Damian Lewis ("Band of Brothers").