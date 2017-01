"Ho sposato un gigante", Manuela si collega su Periscope

Una persona piccola, con una storia straordinaria, che La5 ha raccontato puntata dopo puntata. Manuela è affetta dalla Sindrome di Kniest, una rara forma di acondroplasia che, fin dalla nascita, l'ha resa diversa da tutti gli altri bambini. Lei non si è mai arresa alla sua condizione e ha vissuto una vita piena di avventure ed emozioni.



Da Napoli, dove è nata, Manuela è scappata a Milano e lì ha trovato l'amore. Con Fabio, un "vero" gigante di un metro e ottanta, si sono conosciuti in chat e, dal loro primo incontro galeotto (Fabio era sposato), non si sono più lasciati. Dopo le nozze hanno avuto due figli: Mattia, nove anni, che ha ereditato la stessa sindrome di Manuela, e Giorgio di cinque.



Durante le otto puntate Manuela si è confrontata con gioie ed ostacoli, sia personali che familiari: un esame per diventare life coach internazionale, il lavoro come fotografa di moda per clienti importanti con il marito Fabio, un'operazione per il piccolo Mattia e il sogno sempre più concreto di avere una terza figlia. Tutto questo senza mai perdere l'entusiasmo e l'amore per la vita, imparando ogni giorno a guardare il mondo dalla giusta prospettiva.