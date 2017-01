"High School Musical", reunion sui social

"Tutti insieme per sostenere colui che ha cambiato le nostre vite. Sono così fiera di Kenny Ortega in questa grande serata per lui". Con un selfie sui social Ashley Tisdale, l'insopportabile Sharpay Evans , dà vita alla reunion della saga Disney " High School Musical ". A dieci anni dal primo ciak. Uno scatto che la vede con Corbin Bleu, Lucas Grabeel, Monique Coleman e Olesya Rulin. Assenti, giustificati, Zac Efron e Vanessa Hudgens .

Coleman, la famosa Taylor McKessie, ha rilanciato: "E' stata una serata indescrivibile! Siamo fieri dell'incredibile cast". Nel 2006 il musical esplose in tutto il mondo e ha vinto un Emmy Award. Ora il cast si è riunito per un altro progetto che vede a capo sempre Ortega, regista dei tre High School Musical: il Disney Channel Original Movie "Descendants" andrà in onda a ottobre in esclusiva su Disney Channel. I fan sono già in trepidazione.