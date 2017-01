"Heroes - Lo sport nel cuore" da Roberto Baggio a Diego Maradona

10:05 - Stasera su Canale 5 in seconda serata arriva "Heroes - Lo sport nel cuore", il nuovo programma ideato dalla redazione di Sportmediaset. Immagini e filmati d'archivio, documenti inediti, interviste esclusive: "Heroes" racconterà in una sorta di romanzo televisivo le storie e i miti dello sport, i profili di campioni leggendari da Roberto Baggio a Diego Maradona.

In occasione della prima puntata, in onda alle ore 23.25, il tema sono i campioni del calcio: un viaggio attraverso le emozioni e i grandi gesti delle stelle che hanno fatto sognare milioni di tifosi. Ogni capitolo della narrazione è rappresentato da una coppia di campioni che in un modo o nell’altro ha segnato un’epoca. Con la prima di queste coppie a farci da guida: Michel Platini (che dichiara: “Ai grandi campioni servono grandi allenatori? Magari è il contrario. Quando sei giovane ti serve un grande tecnico, quando sei più anziano è meglio un grande psicologo”) e Roberto Baggio (“Il rigore di USA ’94 me lo porterò dentro per tutta la vita, è indelebile. Ho sempre sognato una finale mondiale col Brasile, ho pensato a tutti i finali possibili ma non a come è andata in realtà. Faccio fatica ad accettarlo ancora oggi”), intervistati in esclusiva.



Una coppia di fuoriclasse per raccontare se stessi e chi come loro ha fatto gioire e patire, viaggiare e tifare. Leo Messi e Diego Maradona, costretti in un confronto perenne; Helenio Herrera e Josè Mourinho, come simboli dell’evoluzione dell’allenatore, raccontati da Massimo Moratti (“Dopo la scenata di Madrid, Mourinho tornò il giorno dopo a Milano e venne a casa mia. Mi desse che ormai aveva conosciuto il calcio italiano e che sarei dovuto essere io ad andarmene, non solo lui”); Johan Cruyff e Marco Van Basten, due rivoluzionari del calcio; George Best ed Eric Cantona, ribelli, maledetti e magici nello stesso tempo; Cristiano Ronaldo e il Ronaldo brasiliano, la magia in uno stesso nome.