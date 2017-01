"Hello Goodybe", tra arrivi e partenze Marco Berry offre uno spaccato della nostra società

Le storie, tutte autentiche, sono state catturate in circa due mesi di registrazioni. I protagonisti sono ragazzi in cerca di fortuna all'estero; persone che si raggiungono o si dividono per sempre; genitori addolorati, ma speranzosi per i figli in partenza per un altro continente; amori che nascono o finiscono; emigranti che tornano nella terra natìa; partenze dolorose o arrivi tanto attesi; addii al celibato; missionari che vorrebbero migliorare il mondo e adulti che provano a cambiar vita, anche se non più così giovani.



L’aeroporto di “Hello Goodbye” è uno spaccato veritiero della nostra società. E Berry è il cantore del suo universo, delle gioie e delle paure che si nascondono dietro un ciao o un arrivederci.