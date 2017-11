"Hazzard", Tom Wopat arrestato per molestie e possesso di cocaina

Il cugino Luke di "Hazzard" è finito nei guai con la giustizia, ma questa volta lo sceriffo Rosco non c'entra. A quanto riporta Tmz l'attore Tom Wopat è finito in manette per violenza sessuale e percosse. La vittima è una donna legata alla produzione del musical "42nd Street", a cui Wopat avrebbe dovuto partecipare come guest star. Durante l'arresto la polizia gli ha inoltre trovato addosso una busta contenente cocaina.