“Harry & Meghan: A Royal Romance", su "Chi" le prime immagini del tv movie

Scopriamo le prime immagini del tv movie dedicato alla storia d'amore tra il principe Harry d'Inghilterra e Meghan Markle grazie all'esclusiva del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 21 febbraio. Il film, prodotto dal canale tv americano Lifetime, si intitola “Harry & Meghan: A Royal Romance" e sarà trasmesso in concomitanza con il matrimonio reale fissato per il prossimo 19 maggio.