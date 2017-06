"Happy Days", il cast si riunisce per ricordare Erin Moran

Reunion commemorativa per la famiglia di " Happy Days ". I protagonisti della serie tv hanno voluto ricordare insieme la collega Erin Moran , diventata celebre per il ruolo di "sottiletta", scomparsa lo scorso 22 aprile. Scott Baio ha pubblicato sui social la foto del cast quasi al completo. Unico assente l'interprete di Fonzie, Henry Winkler, impegnato in questi giorni nella promozione del nuovo libro.

"Celebrando la vita di Erin Moran" ha commentato a margine dello scatto Scott Baio, che in "Happy Days" interpretava il cugino Chachi. Dopo la polemica per i suoi commenti particolarmente duri sullo stile di vita di Erin Moran, l'attore ha chiesto scusa e ha cercato di farsi perdonare organizzando una rimpatriata in suo onore.



All'appello hanno risposto Ron Howard (Richie), Marion Ross (Marion Cunningham), Don Most (Ralph Malph), Cathy Silvers (Jenny) e Anson Williams (Potsie), che si sono messi in posa per ricordare la loro "sottiletta",