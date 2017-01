"Hannibal 3", torna il dottor Lecter: il gourmet del crimine atterra a Firenze

La seconda stagione si era conclusa in un bagno di sangue, con Will (Hugh Dancy), Alana (Caroline Dhavernas), Abigail (Kacey Rohl) e Jack (Laurence Fishburne) gravemente feriti nell'appartamento di Hannibal, mentre quest'ultimo prendeva il volo con la collega Bedelia (Gillian Anderson) su un aereo diretto in Europa.



È proprio dall'Italia che riparte la caccia al serial killer, in una Firenze suggestiva ed elettrizzante. Una scelta non casuale. La città fiorentina infatti non sarà solo teatro di nuovi e strazianti crimini, ma verrà omaggiata per la sua cultura e la sua arte mostrandone i chiaroscuri, le meraviglie architettoniche e i dettagli grazie a una raffinata regia. Tra le location Palazzo Medici Riccardi, Ponte Santa Trìnita, Museo degli Uffizi, stazione Santa Maria Novella e Caffè Gilli. A rappresentare il Bel Paese anche i titoli dei primi 7 episodi, dedicati alla cucina italiana, e alcuni membri del nuovo cast. Fortunato Cerlino (Gomorra: La serie) e Rinaldo Rocco (Diverso da chi?), vestono rispettivamente i panni dell'ispettore Rinaldo Pazzi e del professor Sogliato.



Vita e morte. Passato e presente. Sogno e realtà. Preparatevi ad assistere a una narrazione atipica, filtrata dalla mente dei personaggi e dal loro inconscio. Un approccio ben lontano dall'oggettività e dal realismo, che saprà proiettarvi nella mente dei protagonisti, mettendo in scena il lato più oscuro dell'umanità.