"Hannah Montana", 10 anni fa la prima puntata e Miley Cyrus festeggia sui social

" Hannah Montana " compie 10 anni. Il 24 marzo 2006, negli Stati Uniti andava in onda il primo espisodio del telefilm che ha lanciato Miley Cyrus . Oggi la cantante, che ha più volte preso le distanze dal personaggio che l'ha resa famosa, celebra l'anniversario sui social : "Anche se non c'è più alcuna connessione tra ciò che sono e ciò che ero allora mi sentirò eternamente grata per le opportunità che mi ha dato".

In un lungo post, Miley Cyrus ha ringraziato quanti hanno lavorato alla serie, gli attori e le special guest. Soprattutto, la popstar ha ringraziato i fan, invitandoli a condividere i loro ricordi sul personaggio che le ha dato la fama e nel quale ha più volte sottolineato di non riconoscersi affatto: "Sono dove sono grazie ai fedeli fan di Hannah Montana e anche a quelli che mi supportano ora – ha scritto la cantante - Anche se Hannah Montana è stata fatta in mille pezzi e sepolta nel mio giardino, avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, quindi festeggiate con me e ubriacatevi".



"Hannah Montata" è andata in onda per quattro stagioni dal 2006 al 2011. Dalla sit-com è nato anche un film, uscito nel 2010.