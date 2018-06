"Hair Master", aperti i casting per la nuova trasmissione di La5

Sono aperti fino al 9 giungo i casting di "Hair Master", il nuovo programma che sarà in onda in autunno su La5, canale tematico free del Gruppo Mediaset. Il talent show, l'adattamento italiano del format israeliano "The Final Cut Down", vede sfidarsi hair stylist professionisti provenienti dalle città di Milano, Verona, Ancona e Roma e zone limitrofe.