"Guerra e Pace", tra intrighi e scandali la miniserie ispirata al capolavoro di Tolstoj

Dopo l'importante successo di pubblico ottenuto nel Regno Unito, in America e in Australia, sbarca anche in Italia "Guerra e Pace", miniserie in sei episodi che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da mercoledì 29 agosto. Tratta dal grande classico della letteratura russa firmato da Lev Tolstoj, la fiction vedrà nel cast anche due volti noti al pubblico italiano: Greta Scacchi e Gillian Anderson.