"Guerra e Pace", su Canale 5 la miniserie evento campione di ascolti

Da mercoledì 29 agosto in prima serata su Canale 5, debutta "Guerra e Pace". La miniserie televisiva prodotta da Bbc è ispirata alla celebre opera letteraria di Lev Tolstoj. Amori, intrighi ed epiche battaglie sono al centro della ricostruzione di un capolavoro senza tempo. Un kolossal tv campione di ascolti nel Regno Unito, in America e in Australia con oltre 6 milioni di spettatori.