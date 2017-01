"Grey's Anatomy", nuovo addio nel cast: un altro personaggio lascia la serie

Nuovo colpo per i fan di " Grey's Anatomy ". A poche settimane dalla conferma da parte del network ABC, che ha rinnovato il medical drama più famoso della tv per la 13ma stagione, arriva la notizia di un nuovo addio nel cast. Dopo l'amatissimo dottor Derek Sheperd , interpretato da Patrick Dempsey, e Cristina Yang (Sandra Oh) , per il terzo anno consecutivo la serie tv perde un dei personaggi più amati e longevi, presente da ben 10 stagioni.

ATTENZIONE SPOILERA lasciare "Grey's Anatomy", nell'ultimo episodio della 12ma stagione e dopo ben 10 anni nel cast, è Sara Ramirez, il chirurgo ortopedico Callie Torres. La notizia era nell'aria da tempo, dopo che l'attrice qualche settimana fa aveva pubblicato un tweet al sapore di addio. Dopo la messa in onda dell'episodio negli Stati Uniti, l'attrice ha condiviso un nuovo messaggio sui social: "Sono davvero grata per questi dieci anni passati con la mia famiglia di Grey's Anatomy e della ABC, ma ora devo prendermi un po' di tempo libero. Lavorare con Shonda Rhimes è stato davvero incredibile e continueremo sicuramente a collaborare in futuro. Tutto il mio affetto va a Ellen Pompeo e al resto del cast e dello staff, e farò sempre parte della grande famiglia di Shondaland".



Parole al miele per la Ramirez sono arrivate da Shonda Rhimes, la produttrice della serie, che ha voluto ricordare una delle scene dell'episodio (il terzo della seconda stagione) con il quale Callie Torres fece il suo ingresso nel telefilm: "La dottoressa Callie Torres è entrata nelle nostre vite ballando in biancheria intima ormai dieci anni fa e non potrei essere più felice e orgogliosa del suo percorso nella serie. L'interpretazione di Sara Ramirez ha ispirato me e milioni di fan ogni settimana. Le auguriamo il meglio. Callie mi mancherà incredibilmente, ma sono anche entusiasta per quello che il futuro riserverà a Sara. Potrà sempre considerare Shondaland la sua casa".



Sara Ramirez era entrata nel cast della serie tv nella seconda stagione e come altri colleghi era in scadenza di contratto. Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens Jr e Kevin McKidd stanno trattando il rinnovo per la 13ma stagione, mentre Justin Chambers ha già confermato la sua presenza.