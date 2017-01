"Grey's Anatomy", non c'è pace per Meredith: ecco cosa le è successo

I fan erano in ansia. Circolavano da tempo immagini della nona puntata di " Grey's Anatomy" , la prima dopo la pausa invernale. Le foto ritraevano Meredith distesa a terra, ferita in volto, impaurita e sofferente. Finalmente un video promo pubblicato dalla ABC svela che cosa le accadrà. La dottoressa, dopo aver affrontato sparatorie, interventi chirurgici, morte e abbandoni dei suoi cari sarà sottoposta a una nuova scioccante vicenda.

Attenzione spoiler

La dodicesima stagione (non andata ancora in onda in Italia) riprede con il botto dopo Natale. La puntata "Sound of Silence" (come la canzone di Simon&Garfunkel) è innanzitutto diretta da Denzel Washington e ci catapulterà nel nuovo inferno della protagonista del medical drama. Una tensione tipica a cui ci ha abituati la creatrice della serie Shonda Rhimes. Dal promo rilasciato, Meredith viene aggredita da un paziente, e successivamente i suoi amici e colleghi cercano di salvarle la vita. Ce la farà a superare anche questo nuova avversità?