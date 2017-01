"Grey's Anatomy", Katherine Heigl a letto in lingerie con il marito

Katherine Heigl sta lavorando a un progetto segreto con il marito, il musicista Josh Kelley... a letto e in lingerie. A dare la notizia è la stessa ex Izzie Stevens di "Grey's Anatomy", che ha pubblicato su Instagram due scatti in biancheria intima di pizzo in compagnia del maritino. "Lavorando a un progetto segreto con Josh. Il tempo scorre", scrive l'attrice, mostrando le gambe scultoree e il suo lato sexy. Cosa bolle in pentola?