"Grey’s Anatomy", il ritorno di Cristina: "Magari per un paio di episodi"

Sandra Oh ha abbandonato "Grey’s Anatomy" da due anni. Ma molti fan continuano a chiedersi se il suo personaggio, l'amata Cristina Yang, tornerà nella serie di Shonda Rhimes. Kevin McKidd, che ha interpretato il marito nel mediacal drama, nella vita reale è grande amico di Sandra. L'attore ha rivelato a Digital Spy le sue speranze: "Amerei vederla tornare, e penso che potrebbe davvero farlo, anche solo per divertimento. Magari per un paio di episodi".