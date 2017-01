"Grey's Anatomy", il dottor Andrew De Luca volontario ad Amatrice

L'attore di origini italiane Giacomo Gianniotti , noto per essere il dottor Andrew De Luca nella serie "Grey's Anatomy" , è arrivato ad Amatrice con i volontari dell'associazione no profit All Hands Volunteers in soccorso delle popolazioni colpite dal terremoto. Originario di Roma e naturalizzato canadese, ha raccontato attraverso il suo profilo Instagram : "E' stato terribile vedere il danno immenso e vedere la tristezza sulle facce delle famiglie coinvolte".

"Siamo rimasti tutti impressionati dal lavoro e dagli sforzi nazionali", ha scritto a corredo di una foto che mostra il gruppo sul campo. "Abbiamo deciso di visitare le altre città colpite dal terremoto per vedere se hanno bisogno della nostra assistenza in qualsiasi modo. Un grande bacio a tutti voi in Italia che state soffrendo per questa enorme tragedia. Vi siamo accanto".



L'attore fa parte degli oltre 35.000 volontari che in questi 10 anni di attività hanno raccolto fondi e aiutato più di 500.000 persone in tutto il mondo. Negli ultimi tempi infatti ha scalato l'Everest e ha partecipato a una Mudder Race sempre per scopi benefici.