"Grey's Anatomy", Ellen Pompeo posa senza veli in copertina

"All'improvviso Patrick (Dempsey) se n'è andato ed è stato tipo 'Oh mio Dio, Meredith verrà uccisa dall'Alzheimer!' Lo show non può andare avanti senza un uomo" ha dichiarato ironica la Pompeo.



Sola e con tre figli, la determinata Dottoressa Grey riuscirà a gestire da sola la situazione, senza che un principe azzurro sbuchi magicamente all'orizzonte per correre in suo soccorso. A confermarlo la creatrice Shonda Rhimes in un'intervista al magazine Variety: "Non ho programmato un nuovo amore per lei e non è la cosa più importante su cui dobbiamo focalizzarci adesso".



La Rhimes non chiude definitivamente le porte del cuore di Meredith ma "penso che per lei sia una sorta di rinascita, sta cambiando. Sto seguendo in che direzione sta andando il suo personaggio. Non dico che sicuramente non accadrà, perché sarebbe sbagliato, ma non è nelle mie intenzioni per adesso. Non si può far arrivare un tizio dal nulla e dire Eccolo qui!".