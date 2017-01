"Grey's Anatomy" e le altre: ecco le serie tv pronte a una nuova stagione

"Grey's Anatomy" , "Scandal" e "Le regole del delitto perfetto" torneranno in blocco nel prossimo autunno con una nuova stagione. Ad annunciare il rinnovo dei telefilm più amati del piccolo schermo è stato il network ABC, che li produce e li manda in onda. La "luce verde" arrivata per tutte le serie più importanti, è la prima mossa del nuovo presidente Channing Dungey .

Contrariamente al solito, il network ha annunciato i rinnovi con qualche mese di anticipo, visto che le novità sui telefilm arrivano intorno al mese di maggio.



Nella stagione 2016-17 torneranno con un nuovo ciclo di episodi anche i drama "Agents of S.H.I.E.L.D." (quarta stagione), "C'era una volta" (sesta) e "Quantico" (seconda), "Fresh Off the Boat" (terza), nonché l'intero blocco comedy del mercoledì, "Black-ish" (terza), "Modern Family" (ottava), "The Goldbergs" (quarta) e "The Middle" (ottava). Per ora mancano all'appello "Castle", "Nashville" e "The Muppets".