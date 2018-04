"Grey's Anatomy", confermata la stagione 15: è uno degli show più longevi della tv americana

Nonostante le uscite di scena (comprese le ultime di Jessica Capshaw e Sarah Drew), "Grey's Anatomy" continua a essere una delle serie più seguite della tv made in Usa. ABC ha intanto ufficializzato il rinnovo del medical drama per una quindicesima stagione che andrà in onda oltreoceano dal prossimo autunno, e che diventerà così una della serie drammatiche più longeve del piccolo schermo americano.