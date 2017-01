27 marzo 2015 "Grey's Anatomy" compie 10 anni tra storie d'amore, drammi e lacrime in corsia La serie, incentrata sulle vicende di un gruppo di medici di Seattle, andò in onda per la prima volta il 27 maggio 2005 e dopo 11 stagioni e 244 episodi è un cult Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:56 - "Grey's Anatomy" compie 10 anni. La serie tv, diventata un cult nel suo genere, raggiunge un traguardo importante e mantiene intatto l'appeal presso il suo pubblico. In tutto il mondo, infatti, la serie tieni incollati i telespettatori da ben 11 stagioni. Il 27 marzo 2005, la Abc mandò in onda il primo di 244 episodi del medical drama ambientato a Seattle, che ha dato fama mondiale ad attori come Patrick Dempsey e Ellen Pompeo.

Intricate storie d'amore, morti improvvise dei protagonisti, incidenti, catastrofi e toccanti storie di pazienti che si intrecciano a quelle dei personaggi principali: in un decennio i drammi non sono mai mancati nella serie ideata da Shonda Rhimes, che ha fatto piangere milioni di telespettatori in tutto il mondo. I medici del Seattle Grace Hospital - che nel corso della serie ha cambiato nome due volte - torneranno per una 12ma stagione che è già in lavorazione. Confermati i due personaggi di primo piano Meredith Grey (Pompeo) e il dottor “Stranamore” Derek Sheperd (Dempsey).



Grey's Anatomy ha reso popolari in tutto il mondo i membri del suo cast, attori di lungo corso, che grazie alle show hanno raggiunto l'apice del successo, da Katherine Heigl (Izzie Stevens) a Sandra Oh (Cristina Yang), da Justin Chambers (Alex Karev) a Chondra Wilson (Miranda Bale). Negli anni molti protagonisti hanno lasciato la serie, spesso con una uscita di scena drammatica del loro personaggio: la scomparsa prematura del dottor O'Malley, interpretato da T.R. Knight è la prima di una lunga serie, culminata con la morte in un incidente aereo di Lexie Grey (Chyler Leigh) e del “dottor bollore” Mark Sloan, alias Eric Dane.



La serie ha vinto diversi premi prestigiosi, dal Golden Globe agli Emmy, e ha raccolto il favore della critica, che l'ha osannata come uno dei telefilm meglio riusciti della storia della tv statunitense. Ma Grey's Anatomy ha fatto spesso parlare di sé anche per alcuni temi sociali trattati e per la vicenda che ha portato all'allontanamento dal cast di Isaiah Washington. Nel 2006, sul set della terza stagione, l'attore rivolse un epiteto omofobo al collega T.R. Knight durante un litigio con Patrick Dempsey. L'episodio, emerso nel momento di maggior successo dello show, generò una rovente polemica che portò gli autori a non rinnovare il contratto di Washington.



Da Grey's Anatomy è nato anche lo spin off Private Practice, con Kate Walsh, che ha ottenuto molto successo ed è andato in onda per sei stagioni a partire dal 2007. Dalla serie sono nate anche due web serie.