"Grey's Anatomy", arriva lo spin-off ambientato in una caserma di pompieri

D'altronde, uno dei protagonisti dello spin off, Ben Warren (Jason George), già visto in Grey's, è sposato con Miranda Bailey (Chandra Wilson), primario di chirurgia del Grey Sloane Memorial. Nel pilot poi ci sarà Meredith Grey, ovvero Ellen Pompeo, la storica protagonista della serie. La squadra dei pompieri supera ogni barriera di genere e di razza: "Le ragazze della nostra squadra dei vigili del fuoco sono anche più brave e veloci degli uomini", dice Jaine Lee Ortiz, figura leader della squadra.

Fra loro c'è anche un italiano: Alberto Frezza. Ventott'anni, nato a Milano e cresciuto in Etiopia, è stato protagonista della serie tv "Dead of Summer" prima di approdare a "Shondaland". "Mi scambiano per latino, in realtà sono italiano - dice il giovane attore che ora vive a Los Angeles - il mestiere dell'attore non è facile, devi fare molti sacrifici, più di quanti avrei mai immaginato. L'inglese però non è mai stato un problema. Ho iniziato a studiare alla scuola americana quando avevo tre anni. I miei genitori hanno sempre creduto in me".