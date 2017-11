"Grey's Anatomy 14", le novità: Robbins torna single e arriva la sorella di DeLuca

9 agosto 2017 10:24 "Greyʼs Anatomy 14", le novità: Robbins torna single e arriva la sorella di DeLuca Finisce la relazione tra Eliza Minnick e il chirurgo pediatrico, mentre lʼarrivo di Stefania Spampinato porterà la lingua italiana nella serie

Emergono le prime novità della stagione 14 di Grey's Anatomy, in arrivo il 28 settembre negli Stati Uniti. Il cast vede l'abbandono di Marika Dominczyk, che interpretava Eliza Minnick: il consulente formativo esterno, dunque, interromperà il proprio rapporto amoroso con la dottoressa Arizona Robbins (Jessica Capshaw). Si vedrà inoltre un Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) non proprio felice per l'arrivo al Grey Sloan Memorial della sorella.

Eliza Minnick - consulente esterno nonché responsabile degli specializzandi del Grey Sloan Memorial - era stata precedentemente licenziata da Miranda Bailey (Chandra Wilson), ma nulla faceva presagire che tale avvenimento potesse rappresentare una rottura definitiva della relazione tra lei e il chirurgo pediatrico Robbins. Come invece afferma Tv Line, Marika Dominczyk - l'attrice che interpreta Eliza - non sarà presente nella prossima stagione. Si aggiunge, quindi, un altro addio dopo quello di Jerrika Hinton, interprete della dottoressa Stephanie Edward.

Anche Giacomo Gianniotti, l'attore italiano naturalizzato canadese, ha annunciato un'importante novità sullo specializzando Andrew DeLuca, da lui interpretato. Nella stagione 14, infatti, il suo personaggio non è molto contento dell'arrivo al Grey Sloan Memorial di Carina DeLuca, la sorella proveniente dall'Italia, interpretata dall'attrice Stefania Spampinato. Come riporta Entertainment Weekly, Carina - per diversi episodi - sarà una nuova dottoressa dell'ospedale, ben voluta da tutti ma una vera e propria "spina nel fianco per DeLuca".

Gianniotti ha spiegato allo stesso magazine americano che Carina serve ai creatori di Grey's Anatomy per raccontare la storia di DeLuca, soprattutto in riferimento a come egli è giunto dall'Italia all'ospedale di Seattle. "Nella prossima serie vedremo sicuramente il personaggio di DeLuca un po' più in profondità, proprio con l'arrivo della sorella. Vedremo delle nuove dinamiche, e non è una buona notizia. DeLuca è frustrato dalla presenza di Carina".