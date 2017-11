"Grey's Anatomy 14", il nuovo poster e tutte le novità della stagione

Per due stagioni i poster di "Grey's Anatomy" hanno puntato solo su Meredith (Ellen Pompeo) , dopo la morte di Derek (Patrick Dempsey) . Ma ora qualcosa è cambiato. ABC ha diramato il manifesto della 14esima stagione che prenderà il via il 28 settembre negli Usa: la dottoressa Grey sorride e divide la scena con Alex Karev (Justin Chambers), Miranda Bailey (Chandra Wilson) e Richard Webber (James Pickens Jr.), unici comprimari fin dalla prima stagione.

A proposito dei nuovi episodi, che saranno gli ultimi con Shonda Rhimes al timone, Giacomo Gianniotti (Andrew) ha rivelato: "Saranno più divertenti, più sexy e più leggeri. Fare i conti per tanto tempo con perdite e separazioni è stata dura, ma vogliamo dimostrare al pubblico che Grey's Anatomy può tornare al suo spirito originario, ai tempi in cui i personaggi sapevano anche divertirsi".



In questa nuova stagione saranno presenti spiccano anche altri personaggi, come la già conosciuta Teddy Altman (Kim Raver), la sorella ritrovata di Owen Hunt (Kevin McKidd), Meg (Abigail Spencer), e quella di Andrew DeLuca (Gianniotti), Carina (Stefania Spampinato).