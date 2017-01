"Grease: Live", il musical di culto rivive in diretta televisiva ed è boom

Danny Zuco e Sandy Young hanno trovato nuova vita in televisione. E' andato in onda negli Stati Uniti " Grease: Live ", special prodotto dalla Fox in cui il musical è stato rivisitato in diretta mescolando elementi del musical teatrale e altri del film con John Travolta e Olivia Newton-John . Tra i protagonisti Vanessa Hudgens, Carly Rae Jepsen e Boys II Men .

Un gruppo di attori giovane e frizzante, che ha il compito di far conoscere ad una nuova generazione di spettatori uno dei musical più acclamati di sempre. Tra questi Julianne Hough interpreta l'angelica Sandy, mentre il bad-boy Danny Zuko ha il volto di Aaron Tveit. Nel cast anche Vanessa Hudgens nei panni della ragazzaccia Rizzo, mentre Keke Palmer interpreta la 'pink lady' Marty Maraschino.



"Da Broadway al cinema, attraverso le generazioni, Grease è una delle più amate storie musicali mai raccontate e non vediamo l'ora di portarla in tv in questo spettacolare evento in diretta" ha dichiarato Shana C. Waterman della Fox "I suoi personaggi iconici e le sue canzoni coinvolgenti calzano a pennello e abbiamo dato la giusta qualità alla produzione, per far sì che ogni spettatore possa alzarsi e cantare insieme a Sandy, Danny, Rizzo e Kenickie".