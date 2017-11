"Grande Fratello Vip" sta per tornare, Ilary Blasi si allena...

Ilary Blasi assopita mentre sogna il "Grande Fratello Vip" che la risveglia. E poi corse e gag tra tanti sorrisi e acqua... in bocca. Il reality sta per tornare in prima serata, a settembre, su Canale 5. E dalla spiaggia di Sabaudia la presentatrice cerca di svelare alcuni segreti della seconda edizione. Ce la farà? Ecco le immagini con scatti dal backstage durante la registrazione del promo.