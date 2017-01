"Grande Fratello Vip" inglese, concorrente in lacrime perché non le fanno lavare i piatti

Si sta rivelando dura la vita nella casa per i concorrenti del "Grande Fratello - Vip" inglese. La presentatrice Gail Porter è infatti scoppiata in lacrime perché una regola del gioco le impediva di mettersi a pulire. Ma anche un'altra partecipante, l'ex top model Janice Dickinson se l'è vista brutta per colpa di una reazione allergica particolarmente violenta, causata dalla puntura di un'ape.

Nel "Grande Fratello" britannico i concorrenti sono stati divisi in due squadre: europei contro americani. La prova settimanale prevedeva che partecipanti del Regno Unito interpretassero i membri della famiglia reale, lasciando le incombenze domestiche ai rivali d'Oltreoceano.



La regola ha messo a dura prova la conduttrice scozzese Gail Porter, che soffre di un disturbo compulsivo verso l'ordine e la pulizia. "Non mi piace questo gioco, non mi piace. Devo andare a lavare i piatti" ha spiegato tra le lacrime Gail, consolata dai suoi compagni di squadra.



Ma anche nel team USA si è sfiorato il dramma, per colpa di una puntura d'ape. L'ex top model Janice Dickinson è infatti entrata nel confessionale per avvisare la produzione dello shock anafilattico in corso, quando è crollata sul pavimento. Immediatamente soccorsa dallo staff medico, è rientrata dopo qualche ora nel reality.