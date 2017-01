"Grande Fratello Vip", da stasera convivenza forzata nella Casa per 14 star italiane

L'attesa è finita. Al via, da lunedì 19 settembre, in prime time su Canale 5, " Grande Fratello Vip ", al suo debutto in Italia. Il programma avrà tra i suoi concorrenti solo personaggi famosi, ben 14. In studio Ilary Blasi e Alfonso Signorini . Per sette settimane i vip convivranno e si contenderanno il montepremi finale di 100 mila euro, di cui metà verrà devoluto in beneficenza.

Nella rosa, otto donne - Elenoire Casalegno, Laura Freddi, Alessia Macari, Valeria Marini, Antonella Mosetti con la figlia Asia Nuccetelli (insieme valgono un concorrente), Pamela Prati, Marianna Rodriguez - e sei uomini - Stefano Bettarini, Bosco Cobos, Andrea Damante, Gabriele Rossi, Clemente Russo e Costantino Vitagliano.

Le 90 telecamere spieranno i volti noti degli inquilini della Casa di Cinecittà restituendo al pubblico una loro immagine molto insolita: disagi, trappole e imprevisti, infatti, metteranno a nudo la loro personalità. Vederli 24 ore su 24 in una convivenza "forzata", senza contatto con il mondo esterno, e senza più riferimenti orari farà emergere lati sconosciuti del loro carattere. Nella Casa di Grande Fratello Vip non ci sarà nulla di scontato, si abbandoneranno le certezze quotidiane e anche l’acqua calda diventerà una conquista. Nasceranno nuove amicizie, se ne consolideranno altre e, perché no, potrebbero anche rompersi quelle già esistenti. Non sono esclusi amori, flirt, simpatie e rivalità, da sempre ingredienti fondamentali del gioco.

Una straordinaria novità per i telespettatori: la prima edizione italiana del reality Vip, può essere seguita tutti i giorni sul canale free Mediaset Extra (dalle 11.30 alle 5 del mattino successivo). I telespettatori, inoltre, saranno protagonisti attivi del programma, grazie alle tantissime iniziative interattive del sito ufficiale www.grandefratellovip.mediaset.it, dell’App Mediaset (gratuita e disponibile su smartphone e tablet) e dei tanti profili social del programma (Twitter, Instagram, Facebook, Facebooklive, Periscope e Snapchat).

In studio, un box dedicato alla "Social Room" all'interno del quale, il conduttore Alessandro Sansone, voce di R101 - Radio ufficiale del programma -, ospiterà blogger, tweetstar e social influencer che lanceranno iniziative web, social e mobile, appositamente studiate per il telespettatore. Per la prima volta in Italia, un reality show sarà raccontato anche attraverso video immersivi a 360 gradi che Mediaset realizzerà con la collaborazione di Altran - global leader in Engineering e Servizi R&D. I telespettatori potranno vivere l’esperienza di entrare nella Casa e muoversi autonomamente all'interno di essa attraverso i propri computer, smartphone e tablet o navigando sul sito di Grande Fratello Vip, sull'applicazione gratuita Mediaset e su Facebook.