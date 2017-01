"Grande Fratello", la vincitrice Federica: "Ecco il mio amore, l'ho conosciuto su Facebook"

Dopo aver vinto l'ultima edizione del " Grande Fratello" , Federica Lepanto trova l'amore. Un anno fortunato per la bella infermiera 23enne che al settimanale "Top" presenta il fidanzato, Gianfilippo Laguri , imprenditore e modello. "Ci siamo conosciuti su Facebook e da allora non ci siamo mai lasciati", racconta.

"Abbiamo gli stessi valori e crediamo nonostante i tempi moderni - racconta - nella famiglia e nella fedeltà. Crediamo che fare le cose insieme sia costruttivo". Lui vive in Germania, lei in Italia: "Di solito il primo dei due che si libera raggiunge l'altro. Ma non saremo sempre lontani. Vuole tornare in Italia e ci stiamo organizzando. Ma tra telefono e social siamo sempre in contatto".

L'unica cosa che ammette è la gelosia: "Basta guardarlo, è un bravo ragazzo ma è anche molto bello, le ragazze le cercano in continuazione. Ma io conosco la password del suo profilo Facebook".