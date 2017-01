"Grande Fratello", incidente stradale per Patrick Ray Pugliese e il figlio Leone

Patrick Ray Pugliese , ex concorrente del " Grande Fratello ", è rimasto coinvolto in un incidente stradale insieme al figlio Leone di 3 anni. La Jaguar sulla quale l'ex gieffino stava viaggiando, lunedì mattina, è finita in testacoda sull'autostrada A10 tra i caselli di Varazze e Arenzano. Pugliese e il figlio non hanno riportato traumi, ma sono stati trasportati all'ospedale San Paolo di Savona in codice verde per accertamenti.

Secondo le ricostruzioni, Patrick Ray Pugliese ha perso il controllo della sua auto, che nella carambola è stata urtata dal rimorchio di un camion, finendo contro il guard rail. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di lunedì mattina e ha provocato disagi alla circolazione. La Jaguar è andata distrutta, ma l'ex gieffino e il figlio, legato al seggiolino, sono rimasti illesi, come confermato anche dalla compagna di Pugliese, Martina Pascutti.



La ex gieffina (lei e Patrick si sono conosciuti durante il "Grande Fratello 12") ha pubblicato un lungo post su Facebook con il quale ha voluto ringraziare i fan per i messaggi di auguri e scagliarsi contro parte della stampa che avrebbe riportato notizie false sulle condizioni di Pugliese e del suo bambino: "Sono arrivati a scrivere che mio figlio era in coma e Patrick in condizioni gravissime in ospedale - si è sfogata la Pascutti - Mi fa veramente schifo pensare come una testata giornalistica pur di fare scoop e gossip, si permetta di scrivere qualsiasi tipo di cosa sulle persone".